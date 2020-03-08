إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى للسيارات دون جمهور

كشف منظمون، يوم الأحد، أن سباق جائزة البحرين الكبرى للسيارات المقرر في وقت لاحق من مارس الجاري سيقام بدون جمهور، وأن الحضور سيقتصر على المشاركين في السباق فقط حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين ومحبي هذه الرياضة في ظل انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تستضيف البحرين السباق الثاني من موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في 22 من مارس الجاري. وقالت حلبة البحرين الدولية: تنظيم حدث رياضي كبير مفتوح أمام العامة ويسمح لآلاف المسافرين من شتى أنحاء العالم والجمهور المحلي بالتفاعل عن قرب لن يكون الخطوة الصحيحة في الوقت الحالي، وحرصا على عدم تأثر الرياضة وقاعدتها الجماهيرية حول العالم جراء ذلك فإنه سيجري نقل فعاليات أيام السباق تلفزيونيا كالمعتاد. كما أوقف المنظمون مبيعات التذاكر يوم السبت في إطار تقييم الوضع.

وطلبت البحرين من المسافرين القادمين إليها الذين سبق لهم مؤخرا زيارة إيطاليا أو كوريا الجنوبية أو مصر أو لبنان الدخول في حجر صحي لمدة أسبوعين.