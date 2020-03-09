محكمة التحكيم الرياضي تلغي إيقاف العداء لوسون

ألغت محكمة التحكيم الرياضية يوم الاثنين الإيقاف الذي كان مفروضا على العداء ورياضي الوثب الطويل جاريون لوسون لمدة أربعة أعوام بعد أن قبلت الطعن الذي قدمه الرياضي الأميركي ضد قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى فرض الإيقاف على لوسون في العام الماضي بعد سقوطه في اختبار للكشف عن العقاقير لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفة في هذا الصدد قائلا إن المواد المحظورة في عينته ربما جاءت نتيجة تناول لحم ملوث في يونيو 2018.

وقال لوسون إنه تناول اللحم الملوث في مطعم في فايتفيل بولاية أركنسو. وخضع الرياضي الأميركي في اليوم التالي لفحص خارج المنافسات تبين من خلاله وجود مواد محظورة رياضيا في عينته.

وقالت المحكمة في بيان: تميل هيئة المحكمة إلى احتمال أن يكون مصدر المادة المحظورة لحم ملوث تناوله الرياضي في مطعم في اليوم السابق للفحص، وبعد مراجعة متأنية وفحص الأدلة وشهادة الخبراء.. رجحت هيئة المحكمة وبالاجماع الرأي القائل إن لوسون أثبت أنه لم يرتكب أي خطأ أو إهمال فيما يتصل بالنتيجة الإيجابية للفحص الذي خضع له. وبناء على هذه الخلاصة فإنه تم إلغاء الإيقاف.

وكان لوسون فاز بميدالية فضية في الوثب الطويل في بطولة العالم لألعاب القوى في لندن قبل ثلاثة أعوام.