إيقاف دوري كرة السلة الأميركي بعد إصابة لاعب بكورونا

أكدت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أنها ستوقف البطولة عقب مباريات يوم الأربعاء بسبب إصابة أحد لاعبي يوتا جاز بفيروس كورونا.

وجاءت عينة أحد اللاعبين إيجابية قبل لحظات من انطلاق مباراة جاز ضد أوكلاهوما سيتي ثاندر، وأوضحت الرابطة أن اللاعب المصاب بالفيروس لم يكن في الملعب. وأشارت تقارير صحافية إلى أن الفرنسي رودي جوبير هو المصاب بفيروس كورونا.

وقالت الرابطة في بيان: رابطة دوري كرة السلة الأميركي قررت إيقاف البطولة بعد مباريات الليلة حتى إشعار آخر، وستستغل الرابطة هذا التوقف لتحديد الخطوات التالية فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا.

وأبلغ مارك كوبان مالك دالاس مافريكس شبكة "إي.إس.بي.إن" أثناء مباراة فريقه ضد دنفر ناغتس: لا يمكن أن تكون حقيقة. هذا ليس في مجال الاحتمالات. الأمر يبدو كأنه في فيلم عنه في الواقع.