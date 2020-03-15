الكشف عن ثالث إصابة بكورونا في دوري السلة الأميركي

كشفت تقارير إعلامية أن كريستيان وود لاعب ديترويت بيستونز أصبح ثالث لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين يصاب بفيروس كورونا.

وكان رودي جوبير ودونوفان ميتشيل ثنائي يوتا جاز قد تأكد إصابتهما بالفيروس الأسبوع الماضي، وهو ما أدى إلى تعليق المسابقة.

وأكد بيستونز مساء يوم السبت أن أحد لاعبيه أصيب بفيروس كورونا لكنه لم يكشف عن اسمه واكتفى بقوله إنه يخضع للعزل الفردي منذ مساء يوم الأربعاء الماضي.

وقال بيستونز في بيان: جاءت نتيجة الاختبار إيجابية في 14 مارس. صحة وسلامة لاعبينا ومنظمتنا والناس الموجودة في المسابقة، والناس المحتمل تأثرهم بهذا الوضع كلها أمور بالغة الأهمية.

وأضاف: نعمل عن كثب مع الجهاز الطبي والولاية والحكومة المحلية ومسؤولي الصحة العامة ورابطة دوري كرة السلة الأمريكي على هذه الحالة. هذا الشخص سيبقى في العزل وتحت الرعاية الطبية.

وكان وود واجه جاز ولاعبه جوبير في السابع من مارس في ديترويت واشتبك الثنائي معا وتعرض كل منهما لخطأ فني، وسجل وود 30 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة خلال هذه المباراة بينما أحرز جوبير عشر نقاط وتابع 12 كرة وأظهرت لقطات عديدة خلال المواجهة تقاربهما من بعضهما.