تأجيل نزال على لقب عالمي بين بوليف وجوشوا

قال الملاكم البلغاري كوبرات بوليف يوم الخميس إن نزاله أمام بطل العالم في الوزن الثقيل البريطاني أنطوني جوشوا تأجل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبوليف (38 عاما) بطل أوروبا السابق للهواة في وزن فوق الثقيل وهو المتحدي الرسمي لجوشوا على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة.

وقال بوليف إن النزال ربما يقام في نهاية العام بدلا من 20 يونيو حزيران على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن كما كان متفقا عليه. ولم يعد بالامكان إقامة النزال في الملعب الذي يسع 62 الف متفرج بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي (يويفا) تأجيل بطولة أوروبا إلى 2021 ما يعني أن إعادة جدولة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المتوقف حاليا قد تقام الآن في الصيف.

وقال بوليف الملقب باسم (الكوبرا) "من المستحيل إقامة النزال في 20 يونيو رغم أني جاهزا تماما. النزال سيقام بعدها بعدة أشهر وربما في نهاية العام".

وتغلب جوشوا على آندي رويز في إعادة لنزال على لقب بطولة العالم في الوزن الثقيل أقيم بالسعودية في ديسمبر الماضي ليستعيد الألقاب التي خسرها لصالح منافسه قبلها بعدة شهور.

وأقيم النزال على ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة الدولية. واحتسب الحكام النتيجة 118-110 و118-110 و119-109 لصالح جوشوا البالغ عمره 30 عاما بعد 12 جولة.

وسبق لبوليف المنافسة على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة لوزن الثقيل لكنه خسر أمام الأوكراني فلاديمير كليتشكو في هامبورغ الألمانية بالضربة القاضية في الجولة الخامسة في 2014.

وكانت آخر مواجهة لجوشوا في لندن في سبتمبر 2018 عندما هزم ألكسندر بوفتكين باستاد ويمبلي الشهير.