رابطتا التنس تمددان تعليق الموسم حتى 7 يونيو

أعلنت رابطتا محترفي ومحترفات كرة المضرب يوم الأربعاء تمديد تعليق الموسم حتى السابع من يونيو المقبل، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الرابطتان في بيان مشترك "موسم كرة المضرب المحترفة بات الآن معلقا حتى السابع من يونيو (...) في الوقت الحالي، كل الدورات من 8 يونيو 2020 وما بعد، لا تزال مقررة بحسب جدولها المعلن".

وكانت رابطة المحترفين قد أعلنت سابقا تعليق منافساتها حتى 26 أبريل، بينما أوقفت رابطة المحترفات دوراتها حتى الثاني من مايو، وذلك على خلفية تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي أدى حتى يوم الأربعاء الى وفاة أكثر من ثمانية آلاف شخص حول العالم.

ويعني قرار تمديد التوقيف عمليا إلغاء موسم الدورات الترابية، باستثناء بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، والتي أعلن منظموها الثلاثاء إرجاءها الى سبتمبر، في خطوة لقيت انتقادات واسعة.

وأشارت الرابطتان الى انه بعد "دراسة متأنية، وبسبب التفشي المستمر لفيروس كوفيد-19، كل دورات رابطتي المحترفين والمحترفات في الموسم الترابي خلال الربيع لن تقام كما هو مقرر".

ويطال هذا القرار دورات مدريد وروما (من دورات الماسترز ألف نقطة للرجال ودورات البريمير السيدات)، إضافة الى دورتي ستراسبورغ ومراكش للمحترفات، وميونيخ واستوريل وجنيف وليون للمحترفين. وأكدت الرابطتان تجميد التصنيف العالمي خلال هذه الفترة.

ويأتي القرار غداة إعلان منظمي رولان غاروس بشكل غير متوقع، إرجاء البطولة التي كان من المقرر ان تنطلق في 24 مايو، الى 20 سبتمبر. وأثارت الخطوة انتقادات واسعة من لاعبين ولاعبات على خلفية ان الموعد الجديد بات بعد أسبوع فقط من ختام بطولة الولايات المتحدة، آخر بطولات الغراند سلام، والتي تقام في نيويورك.

كما ألمحت الانتقادات الى ان الاتحاد الفرنسي للعبة اتخذ قرار التأجيل والموعد الجديد لرولان غاروس بشكل أحادي ومن دون التنسيق مع الأطراف المعنيين، خصوصا اللاعبين واللاعبات، أو المنظمين الآخرين للبطولات الثلاث الكبرى (أستراليا، ويمبلدون الإنكليزية، وفلاشينغ ميدوز).

وفي انتقاد مبطن للخطوة الفرنسية، رأت الرابطتان في بيانهما ان "التحديات التي يفرضها وباء "كوفيد-19" على كرة المضرب المحترفة تتطلب تعاونا أكبر من أي وقت مضى (...) من أجل ان تمضي الرياضة قدما بشكل جماعي مع حفظ مصلحة اللاعبين، البطولات، والمشجعين".

وتابع "هذا ليس وقتا للتصرف بشكل أحادي، بل باتحاد. كل القرارات المرتبطة بتأثير فيروس كورونا تتطلب الاستشارة المناسبة والمراجعة مع الشركاء في اللعبة، وهذا رأي مشترك لرابطة المحترفين ورابطة المحترفات والاتحاد الدولي لكرة المضرب ونادي عموم إنكلترا (منظم ويمبلدون) والاتحاد الأسترالي لكرة المضرب والاتحاد الأميركي لكرة المضرب".

وكان منظمو بطولة فلاشينغ ميدوز قد ألمحوا في بيان ليل الثلاثاء الأربعاء الى إمكان تعديل موعدها بعد قرار إرجاء بطولة رولان غاروس.

وأكد الاتحاد الأميركي ان بطولته المقررة بين 24 أغسطس (انطلاق التصفيات) و13 أيلول/سبتمبر، ستبقى راهنا في موعدها، وانه "لن يجري أي تعديلات على البرنامج"، لكن "هذه أوقات غير مسبوقة، ونحن نقوم بتقييم كل خياراتنا، بما فيها احتمال إرجاء البطولة الى موعد لاحق".

أما نادي عموم إنجلترا المنظم لبطولة ويمبلدون المقامة على ملاعب عشبية، فأكد من جهته انه يواصل التحضير للبطولة في موعدها المقرر (29 يونيو-12 يوليو)، لكنه يواصل مراقبة الوضع الراهن من أجل ان "يتصرف بمسؤولية لمصلحة المجتمع الأوسع".