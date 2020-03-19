فورمولا 1: تقديم الإجازة الصيفية لتعويض تأخير انطلاق الموسم

أعلن منظمو بطولة العالم للفورمولا واحد الأربعاء تقديم موعد الإجازة الصيفية السنوية وتمديد فترتها، لتعويض تأخير انطلاق الموسم حتى مايو المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر ان يبدأ موسم 2020 لبطولة العالم للفئة الأولى نهاية الأسبوع الماضي بجائزة أستراليا المفتوحة على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن. لكن المخاوف العالمية من تفشي فيروس "كوفيد-19" وانسحاب فريق ماكلارين بعد ثبوت إصابة أحد أفراده، دفعوا الى إلغاء السباق الأسترالي، ولاحقا إرجاء جائزتي البحرين وفيتنام.

وانضم السباقان الأخيران الى جائزة الصين التي كان قد تم الإعلان عن إرجائها سابقا بعد ظهور الفيروس للمرة الأولى في مدينة ووهان، ما أرجأ عمليا انطلاق الموسم من مارس الى مايو.

وفي بيان يوم الأربعاء، أكد المنظمون ان "فترة الإجازة الصيفية تم تقديمها وإطالة مدتها في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد"، موضحين ان هذه الفترة "التي عادة ما تكون لأسبوعين في أغسطس (...) نقلت إلى مارس وأبريل".

وباتت فترة الإجازة التي يمنع فيها على الفرق إجراء أي اختبارات، 21 يوما بدلا من أسبوعين. ومن المفترض ان يجمّد ذلك عمل الفرق في هذه الفترة في ظل القيود العالمية المفروضة للحد من تفشي الوباء واضطرار بعضها لفرض حجر صحي كامل على أفرادها، ويسمح في الوقت عينه بإعادة جدولة سباقات مؤجلة ونقل موعدها الى الصيف.

ولا تزال جائزة هولندا الكبرى، المرحلة الخامسة من البطولة، مدرجة في الثالث من مايو على الموقع الالكتروني للفورمولا واحد، ويرجح ان تكون هي السباق الأول للموسم بعد التعديلات التي فرضها "كوفيد-19".

لكن لم يتضح بعد ما اذا كان هذا الجدول سيبقى على حاله، لاسيما بعد تأكيد منظمي جائزة هولندا وإسبانيا (10 مايو) انهم على تواصل مع منظمي البطولة والاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، بشأن موعد السباقين.

وفرض فيروس كورونا شللا شبه كامل على مختلف الأحداث الرياضية العالمية، ودفع الى إلغاء أو إرجاء غالبيتها، أقله في الفترة الحالية.