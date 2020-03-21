البرازيل تنضم إلى المطالبين بتأجيل أولمبياد طوكيو

طالبت اللجنة الأولمبية البرازيلية يوم السبت بتأجيل أولمبياد طوكيو المقرر هذا العام واقترحت إقامتها في الموعد ذاته في 2021، وذلك بعدما طالبت نظيرتها النرويجية بالأمر ذاته.

ويكافح الرياضيون للحفاظ على حالتهم البدنية والمشاركة في التصفيات قبل إقامة البطولة في الفترة من 24 يوليو تموز وحتى التاسع من أغسطس وسط انتشار فيروس كورونا.

وقال باولو واندرلي رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية: كلاعب جودوكا ومدرب سابق أعلم أن حلم كل رياضي هو الذهاب إلى الأولمبياد في أفضل حالة ممكنة، من الواضح حاليا أن إقامة الأولمبياد هذا العالم سيعيق هذا الحلم من إمكانية تحقيقه.

وشددت اللجنة البرازيلية على ثقتها في اللجنة الأولمبية الدولية لكنها قالت إن التأجيل هو الحل الأمثل، وأضاف واندرلي في بيان اللجنة البرازيلية في موقعها الرسمي على الإنترنت "اللجنة الأولمبية الدولية مرت بمشاكل كبيرة من قبل بإلغاء الأولمبياد في 1916 و1940 و1944 بسبب الحربين العالميتين الأولى والثانية بالإضافة إلى المقاطعة في أولمبياد موسكو 1980 ثم لوس أنجلوس 1984: إنهم يعلمون كيفية تجاوز هذه الصعوبات وأن تكون الشعلة الأولمبية أقوى من أي وقت مضى.

واستضافت البرازيل الأولمبياد الصيفية الماضية في ريو دي جانيرو في 2016، وحققت أفضل نتائج لها في الأولمبياد على الإطلاق باحتلال المركز 13 في الترتيب العام برصيد سبع ذهبيات وست ميداليات فضية ومثلها برونزية.