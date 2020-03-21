هاميلتون يوضح حقيقة إصابته بفيروس كورونا

أكد النجم البريطاني لويس هاميلتون حامل لقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 يوم السبت أنه يخضع للعزل الصحي الذاتي ولم تظهر عليه أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن كان متواجدا مع شخصين أعلن مؤخرا إصابتهما بفيروس كورونا.

وكان هاميلتون متواجدا في إحدى الفعاليات بالعاصمة البريطانية لندن في أوائل مارس الجاري والتقطت صور له مع الممثل إدريس إلبا الذي تبين إصابته بالعدوى، كما تبين إصابة صوفي ترودو زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، التي كانت متواجدة أيضا بالفعالية.



وقال هاميلتون المتوج بلقب بطولة العالم لفورمولا-1 ست مرات، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أود إخباركم بأنني على ما يرام، لقد أثيرت شائعات حول حالتي الصحية، بعد أن كنت متواجدا في فعالية كان من ضمن الحضور فيها شخصان تبين إصابتهما فيما بعد بفيروس كورونا. لم تظهر علي أي أعراض والآن مر 17 يوما على لقائي مع صوفي وإدريس.