باخ: من المبكر تأجيل أولمبياد طوكيو

أكد الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن الوقت لا يزال مبكرا لاتخاذ قرار بشأن التأجيل المحتمل لدورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) .

وبعث باخ برسالة إلى الرياضيين في كل أنحاء العالم قائلا :كرياضيين ناجحين ، تعلمون أننا يجب ألا نستسلم حتى وإن بدت فرص النجاح هزيلة للغاية.

وشرح باخ إلى الرياضيين نهج المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية فيما يتعلق باتخاذ قرار بشأن التأجيل المحتمل للأولمبياد في غضون أربعة أسابيع نتيجة تفشي فيروس "كورونا" المستجد عالميا.

وقال باخ: إن كانت هناك تحسينات كبيرة في اليابان قد تعزز ثقتنا بمضيفنا الياباني وفي قدرتنا ، مع فرض بعض القيود على السلامة ، على تنظيم الأولمبياد في هذا البلد مع احترام مبدأنا في الحفاظ على أمن وسلامة جميع المعنيين.

وأشار : ورغم هذا ، كان التزايد الدرامي في عدد الحالات وتفشي الفيروس في قارات مختلفة دافعا لتتخذ اللجنة الأولمبية الدولية الخطوة التالية بمناقشة السيناريوهات الممكنة.

وقال باخ ، الفائز بذهبية في منافسات المبارزة بأولمبياد مونتريال 1976: أعتقد أنني أشعر بهؤلاء الرياضيين الذين يعتبرون الوضع غير مقنع.

وأشار باخ إلى خبرته بالتعامل مع مثل هذه الشكوك موضحا أنه مر بمثل هذه الحالة من الارتباك والشكوك قبل أولمبياد موسكو 1980 والذي شهد مقاطعة من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى.

وأوضح : لم نكن متأكدين من إقامة الدورة الأولمبية في 1980 وما إذا كان سيسمح لنا بالمشاركة فيها. بكل صدق ، كنت أفضل لو أن صانعي القرار أخذوا وقتا أطول لاتخاذ قرار على أساس أكثر صحة للمعلومات.

وأضاف : قاعدة معلوماتنا اليوم تشير إلى أن الوقت لا يزال مبكرا لاتخاذ قرار بشأن تأجيل موعد أولمبياد طوكيو.