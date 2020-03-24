رويترز: من المتوقع تأجيل أولمبياد طوكيو خلال أيام

قال مصدران بالحركة الأولمبية لرويترز يوم الثلاثاء، إنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بخصوص إمكانية تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 في الأيام المقبلة.

وازدادت الضغوط على اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمي ألعاب طوكيو من أجل تأجيل الأولمبياد بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

ويوم الثلاثاء، سيعقد شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني اجتماعا عبر الهاتف مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية: سيحدث نقاش بين الحكومة اليابانية ومنظمي ألعاب طوكيو 2020 والمجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية حول خطة الفترة المقبلة، ويتضمن ذلك مناقشة تأجيل الألعاب وسيتم إعلان ذلك في وقته.

وتحدث المصدران، بشرط عدم نشر اسميهما، وقالا إن النقاش بين اللجنة الأولمبية الدولية واليابان لن يستكمل على الأرجح الفترة المعلنة يوم الأحد الماضي للتشاور، لمدة أربعة أسابيع.

وقال أحد المصدرين: سيتم إعلان القرار في خلال أيام. الأمر لا يتعلق بأسابيع بل بأيام.

وأضاف مصدر آخر أن قرار التأجيل ربما يصدر قبل حتى أن تبدأ مسيرة الشعلة الأولمبية يوم الخميس من فوكوشيما.

ولن يتم حمل الشعلة الأولمبية، التي انتقلت من اليونان إلى اليابان منذ أيام، عن طريق عدائين بل ستوضع في فانوس.

وأصرت اللجنة الأولمبية الدولية طويلا على إقامة دورة الألعاب في موعدها، حيث من المفترض أن تنطلق في 24 يوليو، لكن انتشار الفيروس من آسيا إلى أوروبا، تسبب في المزيد من الضغوط المتزايدة في ظل معاناة الرياضيين للاستعداد لدورة الألعاب.

ولم يسبق إلغاء أو تأجيل الألعاب الأولمبية في وقت السلم على مدار تاريخ الأولمبياد الحديث الممتد على مدار 124 عاما.

وأصاب الفيروس أكثر من 377 ألف شخص وقتل أكثر من 16500. وأعلنت كندا وأستراليا عدم المشاركة في ألعاب طوكيو إذا أقيمت في موعدها هذا الصيف ويبدو أن بريطانيا ستسير على نفس الخطى كما طالبت الولايات المتحدة بتأجيل الأولمبياد.