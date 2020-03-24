موتو لا يعرف من سيتحمل تكاليف تأجيل الأولمبياد

كشف توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 يوم الثلاثاء أنه من غير الواضح من سيتحمل التكاليف الإضافية الناتجة عن تأجيل دورة الألعاب.



وستتأجل الألعاب إلى 2021 في أول تغيير لموعد دورة الألعاب في تاريخ الأولمبياد الحديث على مدار 124 عاما مع تأثير وباء فيروس كورونا على آخر الأحداث الرياضية الدولية المفترض إقامتها في 2020.

وكشفت دراسات أكاديمية أن اليابان قد تخسر قرابة 6 مليارات دولار أميركي عند تأجيل دورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب البارالمبية التي تستضيفها بعد الأولمبياد.



وتأجلت في وقت سابق بطولة أوروبا 2020 وكأس كوبا أميركا إلى العام المقبل بعدما قتل فيروس كورونا الآلاف حول العالم.