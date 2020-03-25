باخ: أولمبياد 2021 ستكون احتفالاً بالإنسانية

وجه الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، رسالة للرياضيين يوم الأربعاء، أكد خلالها أن دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو العام المقبل يمكن أن تكون احتفالا بالإنسانية إذا تم التغلب على أزمة فيروس كورونا المستجد بحلول ذلك الوقت.

وفي رسالة بمقطع فيديو مصور عقب قرار تأجيل أولمبياد طوكيو d,l الثلاثاء ، لتقام هذه النسخة الأولمبية العام المقبل بدلا من موعدها المقرر في صيف العام الحالي ، قال باخ إن الحركة الأولمبية لم يكن لها مخطط للمهمة الصعبة للغاية بتأجيل الدورة إلى العام المقبل.

وأوضح باخ: لا أستطيع أن أعد بحلول مثالية، ولكن يمكنني أن أعد بأن نبذل أقصى الجهد للحصول على أفضل دورة أولمبية ممكنة للجميع وفي المقام الأول لكم أيها الرياضيون.

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمون في طوكيو أنهم يريدون إقامة أولمبياد طوكيو في موعد أقصاه صيف العام القادم.

وأضاف باخ أن الدورة الأولمبية كانت الحدث الأكثر تعقيدا على هذا الكوكب ، وطالب باخ الرياضيين قائلا: امنحونا بعض الوقت الآن لدراسة كيفية ترتيب الفعالية عام 2021 و تجميع هذا اللغز الضخم معا.

وسأل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الرياضيين عن مساهماتهم وتخيلاتهم لما يمكن أن تشير إليه الأولمبياد في عام 2021.

واختتم باخ رسالته قائلا : هذه الألعاب الأولمبية يمكن أن تكون في النهاية احتفالا بالإنسانية بعد التغلب على هذه الأزمة غير المسبوقة لفيروس كورونا.