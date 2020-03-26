بطولة ويمبلدون مهددة بالتأجيل أو الإلغاء

كشف منظمون يوم الأربعاء أنه قد يتم تأجيل أو إلغاء نسخة هذا العام من بطولة ويمبلدون للتنس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المنظمون في بيان أن البطولة المقررة بين 29 يونيو و12 يوليو لن تقام خلف أبواب مغلقة وأن تأجيل البطولة الكبيرة الوحيدة على ملاعب عشبية لوقت لاحق من هذا العام يحمل مخاطرة وينطوي على صعوبات.



وقال ريتشارد لويس الرئيس التنفيذي لنادي عموم إنجلترا: التحدي الذي لا سابق له لفيروس كوفيد-19 يواصل التأثير على حياتنا بطريقة لم نكن نتخيلها وقلوبنا جميعا مع المصابين والضحايا في المملكة المتحدة وحول العالم، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين أولوية قصوى ويجب أن نتحلى بالمسؤولية في كل قرار نتخذه.



وختم: نعمل بجد لتنفيذ خططنا لموسم 2020 وسنعقد اجتماعا طارئا لمجلس الإدارة الأسبوع المقبل للخروج بقرار.