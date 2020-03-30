كان يستعد للأولمبياد.. إطلاق نار على كوستاريكي خرق الحجر الصحي

اعتقلت سلطات كوستاريكا، يوم الاثنين، مار ماكغونجل، راكب الأمواج والبطل المحلي، وذلك بعدما خرق الحجر الصحي وتواجد في الشاطئ، إذ كان يستعد لمشاركته المقبلة في الألعاب الأولمبية بطوكيو، والتي تم تأجيلها من 2020 إلى العام المقبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن راكب الأمواج الكوستاريكي تم اعتقاله من قبل شرطة بلدية غارابيتو لعدم احترام إجراءات الحجر الصحي والإغلاق المؤقت، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت "ماركا" أن الشرطة اكتشفت تواجده على الشاطئ وعندما ذهبت لاعتقاله، هرب مار ماكغونجل، قبل أن تحذره الشرطة بطلقات في الهواء لثنيه عن الهروب، وتمكنت الشرطة فيما بعد من القبض عليه لتجاهله حالة إعلان الطوارئ في كوستاريكا.

وقال راندال تشافيس، رئيس اتحاد ركوب الأمواج في كوستاريكا: تعلم الدرس، الوقت يتطلب منا البقاء في منازلنا وأن نتحلى بالمسؤولية، ولقد تحدثت معه ويجب عليه أن يبقى هادئا.