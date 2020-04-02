"الموافقة الوطنية" شرط المشاركة في أولمبياد طوكيو

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية يوم الخميس، أن الرياضيين الذين تأهلوا بالفعل لأولمبياد طوكيو ربما لا يزال يتعين عليهم الحصول على موافقة اللجان الأولمبية المحلية حتى يتمكنوا من المشاركة في الدورة الأولمبية التي تأجلت إلى صيف العام المقبل.

وأوضحت اللجنة ، في مؤتمر إعلامي عبر دائرة مغلقة (تلي كونفرنس)، أنه يتعين على الرياضيين المتأهلين بالفعل لأولمبياد طوكيو الحصول على موافقة اللجان الأولمبية الوطنية ، التي ما زالت لديها الحق في اختيار الرياضيين الذين يمثلونها.

وقال كيت ماكونيل ، المدير الرياضي للجنة الأولمبية الدولية : تظل مبادئ التأهيل كما هي.

وسيتم السماح لجميع الرياضيين الذين تأهلوا بالفعل بالمشاركة في الأولمبياد من جانب اللجنة الأولمبية الدولية، ولكن شريطة موافقة لجانهم الوطنية على ترشيحهم.

ومن بين 11300 رياضي ورياضية يتوقع مشاركتهم في أولمبياد طوكيو، تأهل 57 ٪ فقط منهم للدورة بالفعل. حيث أدت أزمة فيروس كورونا إلى تأجيل الأولمبياد لتقام فعاليات هذه النسخة خلال الفترة من 23 يوليو حتى الثامن من أغسطس عام 2021 .

ولم يتضح بعد ما إذا كانت القيود العمرية المفروضة في العديد من الألعاب الرياضية سيتم تخفيفها بسبب تأجيل الأولمبياد.