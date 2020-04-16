وايلدر: فيوري لا يستحق أن يكون بطلاً

قال الملاكم الأميركي ديونتاي وايلدر، الذي خسر لقبه العالمي في وزن الثقيل أمام البريطاني تايسون فيوري، يوم الأربعاء، إن منافسه لا يستحق أن يكون بطلاً.

وقال وايلدر لوسائل إعلام إن المقاتل الحقيقي بداخله لم يظهر في آخر نزال بينهما ووصف الأداء الذي قدمه في تلك الليلة بأنه مروع.

وأضاف الملاكم البالغ من العمر 34 عاما والذي يستمتع بوقته في ألاباما "الأمر لم ينتهِ بعد. لا أعتبر فيوري بطلا حتى الآن. ليس بطلا حتى الآن. انتظر نزالا آخر بيننا وأتمنى أن أقدم للعالم ديونتاي وايلدر الحقيقي. عشاق الملاكمة يعرفون أن الشخص الذي خاض النزال في تلك الليلة لم يكن ديونتاي وايلدر الحقيقي. قدمت أداء مروعا في تلك الليلة. لم أكن في حالتي".

وحصد فيوري لقب مجلس الملاكمة العالمي في إعادة لنزالهما في لاس فيغاس الأميركية في 22 فبراير الماضي بالفوز على وايلدر بالضربة القاضية الفنية في الجولة السابعة بعد تعادل الملاكمين في لقائهما الأول في ديسمبر 2018.

وكان من المقرر أن يلتقي الملاكمان في نزال ثالث في يوليو المقبل، لكنه تأجل ربما إلى أكتوبر بسبب جائحة فيروس كورونا.