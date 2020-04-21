"الأولمبية الدولية" تبحث مع اليابان كيفية تقاسم كلفة تأجيل الأولمبياد

كشفت اللجنة الأولمبية الدولية أن الآثار المالية لتأجيل الأولمبياد لمدة عام لا تزال قيد الدراسة، مشيرة إلى أن كلا من اليابان واللجنة الأولمبية الدولية تتحملان مسؤولية تقاسم التكاليف تمشيا مع العقد المبرم بينهما.

وفي بيان تم تحديثه في 20 إبريل، قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وافق على استمرار اليابان في تغطية التكاليف وفقا لبنود التعاقد الحالي لعام 2020، وستواصل اللجنة الأولمبية الدولية تحمل مسؤولية الجزء الخاص بها من التكاليف، أما بالنسبة للجنة الأولمبية الدولية، من الواضح بالفعل أن هذه التكاليف الإضافية تساوي مئات الملايين من الدولارات.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أن آبي وافق على تحمل بلاده تكاليف تأجيل الأولمبياد والتي قدرتها كيودو بحوالي ثلاثة مليارات دولار، لكن شيهيدي سوغا المتحدث باسم الحكومة اليابانية قال يوم الثلاثاء إن آبي لم يوافق على تحمل أي تكاليف إضافية.