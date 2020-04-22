بسبب كورونا.. بطلة العالم في التزلج تعتزل وتتفرغ للطب

قررت النرويجية أستريد أورنهولدت ياكوبسن بطلة العالم والأولمبياد في التزلج على الجليد إنهاء مسيرتها الرياضية، مشيرة إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد أظهرت لها أن مستقبلها يكمن في مهنة الطب.

وقالت ياكوبسن لمحطة (إن آر كي) الإذاعية النرويجية يوم الأربعاء: إنني مستعدة لقضاء وقتي بطريقة مختلفة ووضع دراساتي الطبية في المقام الأول. لهذا السبب أنهي مسيرتي كمتزلجة وطنية، قبل أن أفقد حافزي. ويتبقى عام وحيد حتى تنتهي ياكوبسن من دراستها.

وفازت ياكوبسن "33 عاما" بلقب العالم في التزلج السريع عام 2007 وحصلت على ميدالية ذهبية أولمبية بالإضافة لذهبيتين في بطولة العالم خلال سباقات التتابع. كما تصدرت ستة سباقات لكأس العالم ونالت المركز الثاني في الترتيب العام لكأس العالم عام 2008.