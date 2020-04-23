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الرياض تتقدم بطلب استضافة الألعاب الآسيوية 2030

المصدر: الكويت - رويترز
صورة سابقة لبعثة الأولمبياد السعودي في جاكرتا
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أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي يوم الخميس تقدم الرياض والدوحة بملفين رسميين لاستضافة الألعاب الآسيوية 2030.

واستضافت الدوحة عاصمة قطر الألعاب الآسيوية في 2006.

وقال الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي في بيان: المجلس الأولمبي الآسيوي سعيد باستقبال ملفين قويين لاستضافة الألعاب الآسيوية في 2030.

وأضاف: هذا يظهر الثقة والاطمئنان للحركة الأولمبية في آسيا وتعزز سمعتنا في استضافة الأحداث الرياضية العالمية على نطاق واسع.

وستستضيف مدينة هانغتشو الصينية الألعاب الآسيوية المقبلة في 2022 بينما تقام النسخة التالية في مدينة ناجويا ومقاطعة ايتشي في اليابان عام 2026.

كلمات دالّة

#الرياض, #الأسياد, #الألعاب الآسيوية

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