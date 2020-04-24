السعودية تطلق بطولة " لاعبون بلا حدود" الإلكترونية

أطلقت السعودية بطولة "لاعبون بلا حدود"، وهي البطولة الأكبر للرياضات الإلكترونية التي تجمع نخبة اللاعبين من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم.

وستُنظّم البطولة عبر الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، وتقام في الفترة من 24 إبريل حتى 7 يونيو، ويصل مجموع جوائزها إلى 10 ملايين دولار يعود ريعها كاملة لصالح المؤسسات الخيرية العالمية المعتمدة ضمن الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وتحتوي البطولة على مستويين، يتنافس في المستوى الأول لاعبو الألعاب الإلكترونية وذلك من خلال 6 بطولات عالمية أسبوعياً في مختلف الألعاب، ومستوى ثان يصعد من خلاله أبرز اللاعبين الهواة الذين يقدمون أفضل النتائج للتنافس مع نخبة اللاعبين في العالم. وبالإضافة للبطولات الكبرى سيتنافس اللاعبون فردياً وثنائياً وجماعياً في مختلف الألعاب الشهيرة وذلك عن طريق المشاركة ببطولات مصغرة مستمرة على مدار الوقت حيث ستمنح اللاعبين الفرصة لمضاعفة رصيدهم من النقاط لصعود سلم الترتيب.

وسيكون مجموع الجوائز المالية الخيرية لمستوى نخبة العالم 10 مليون دولار أميركي، يقوم الفائزون بها باختيار الجهة الخيرية التي يريدون التبرع لها من ضمن 12 مؤسسة خيرية دولية تقود المعركة ضد الوباء العالمي.

من جهته، قال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية: "في ظل هذه الظروف الصعبة التي يشعر فيها العالم بالانفصال والابتعاد أكثر من أي وقت مضى، نفخر في السعودية بتنظيم هذه البطولة التي ستجعل مجتمع الرياضة الإلكترونية العالمي يتحد بطريقة غير مسبوقة، حيث سيستمتعون بأجواء تنافسية شيقة من خلف الشاشة وهم في منازلهم، وكل ذلك بهدف كبح انتشار فيروس كورونا ومساعدة الجهات الخيرية في التصدي لهذه الجائحة".

وأضاف قائلا: "تكمن روعة الرياضة الإلكترونية في إمكانية الجميع الاستمتاع بها، في كل مكان وزمان، وتوفر هذه البطولة الفرصة للجميع في دعم الجهود العالمية لمكافحة هذا الوباء، ونحن في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية نسعى دائما لتوفير البيئة المناسبة التي تسمح للجميع باتباع شغفهم بهذه الرياضة، ومن خلال البطولة نشارك شغف السعودية بالرياضة الإلكترونية مع بقية العالم".