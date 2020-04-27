"كورونا" يلغي سباق جائزة فرنسا الكبرى

كشف منظمون في بيان يوم الاثنين أنهم قرروا إلغاء سباق جائزة فرنسا الكبرى للسيارات ضمن بطولة العالم "فورمولا "1 والمقرر في 28 يونيو المقبل في حلبة لو كاستوليه بسبب استمرار أزمة جائحة كورونا.

ولم ينطلق موسم فورمولا 1 حتى الآن مع إلغاء أو تأجيل تسعة سباقات، وأصبح السباق الفرنسي عاشر سباق يتأثر بالأزمة الصحية المستمرة على مستوى العالم.

وقال إيريك بولييه الرئيس التنفيذي للسباق الفرنسي: في ظل تطور الأوضاع نتيجة تفشي فيروس "كوفيد-19" ومع الأخذ في الاعتبار القرارات التي أعلنتها الدولة الفرنسية فإنه من غير الممكن إقامة الحدث الخاص بنا.

وأضاف تشيس كاري رئيس "فورمولا 1" إن هذا الإعلان مخيب للآمال، وأتبع: لكننا ندعم تماما القرار الذي اتخذته السلطات في فرنسا ونتطلع إلى العودة الى الحلبة الفرنسية قريبا.

كما ألغي سباق موناكو الشهير الذي كان مقررا في مايو أيار المقبل في حين تأجل السباق الافتتاحي في ملبورن الأسترالية والذي كان مقررا في 15 مارس في حين تنتظر ثمانية سباقات أخرى ترتيبات جديدة للموسم.

ويبقى موعد سباق جائزة بريطانيا في 19 يوليو في حلبة سيلفرستون لكن السباق سيقام دون جمهور.