طوكيو ستلغي استضافة الأولمبياد في حال تأجيله مجدداً

نقلت صحيفة يابانية عن يوشيرو موري رئيس أولمبياد طوكيو 2020 قوله يوم الثلاثاء، إن اليابان ستلغي استضافة الألعاب إذا لم تتمكن من إقامتها في 2021 بعد أن تأجلت بالفعل لمدة عام واحد.

واتفقت اللجنة الأولمبية الدولية مع الحكومة اليابانية الشهر الماضي على تأجيل الأولمبياد حتى يوليو 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا بعدما قتل الآلاف حول العالم.

لكن مع تزايد أعداد المصابين والوفيات حول العالم، وتوقع خبراء بالحاجة لوقت طويل قبل إنتاج لقاح لهذا الفيروس المستجد، زادت التساؤلات حول إمكانية الحاجة للمزيد من التأجيل.

وردا على سؤال حول إمكانية استضافة طوكيو للأولمبياد إذا تأجلت حتى 2022، قال موري في مقابلة مع صحيفة "نيكان" اليابانية الرياضية : لا، ففي هذه الحالة سيتم إلغاء الأولمبياد.

لكن رئيس الوزراء السابق لا يزال يشعر بالثقة بشأن إمكانية إقامة الأولمبياد في 2021، ونقلت الصحيفة عن موري قوله: لقد قررنا تأجيل الأولمبياد حتى الصيف المقبل بعد أن نفوز بالمعركة، سيكون الأولمبياد أكثر قيمة من أي ألعاب سابقة إذا نجحنا في إقامتها بعد الفوز بهذه المعركة. يجب أن نثق في ذلك وإلا لن نحصد ثمار جهودنا الكبيرة وعملنا الجاد.

وتعرض ماسا تاكايا المتحدث باسم أولمبياد طوكيو 2020 لسؤال عن تعليقات موري لكنه أكد أن تركيز المنظمين ينصب على العام المقبل، وقال في إفادة صحفية: تحددت بالفعل المواعيد الجديدة لألعاب طوكيو 2020 ومهمتنا استضافة الألعاب العام المقبل.