رئيس سبيرز يؤكد إجماع الأندية على استكمال موسم دوري السلة الأميركي

أكد أر سي بوفورد الرئيس التنفيذي لفريق سان أنتونيو سبيرز، أن رؤساء الفرق المشاركة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مجمعون على الرغبة في استئناف الموسم الذي توقف جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، بمجرد أن يصبح الأمر آمنا.

وشدد بوفورد خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف مع مراسلي ولاية تكساس، وفقا لنشرة على الموقع الإلكتروني لرابطة الدوري، على أن مسؤولي الفرق لا يريدون إلغاء الموسم. وقال "لقد أنهيت للتو مكالمة مع رؤساء الفرق قبل الخروج معكم، وكل نيتنا هي العودة للعب ومحاولة خلق أفضل بيئة نستطيعها للدوري وللجماهير. وكلنا متفقون على ذلك".

وذكر تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركي يوم الخميس أن بعض مسؤولي الأندية ووكلاء اللاعبين ضغطوا من أجل إنهاء الموسم، لكن نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس الذي غرد عبر "تويتر" قائلا إنه لم يسمع أي اقتراحات من هذا القبيل، وإنه على استعداد لاستئناف الموسم.

ولفت بوفورد إلى أن المحادثات مستمرة حول كيفية العودة ومتى سيتمكن المتفرجون من حضور مباريات "إن بي أيه" مرة اخرى. وقال "نجري تلك المناقشات مع الرابطة، ومعظم تلك المناقشات ستكون على نطاق الدوري حول كيفية تقديم المباريات وموعد عودتها، هناك الكثير من المحادثات الآن حول أفضل السبل لإشراك مبارياتنا ومشجعينا. لم تتخذ أي قرارات بعد. لا يزال الأمر مجهولا".

ورأى بوفورد أن مهمة الرابطة هي إيجاد بيئة آمنة من أجل "أن نكون قادرين على التفاعل مع مجتمعنا.

وتدرس الرابطة العديد من سيناريوهات العودة، ولكن لا يزال موضوع إكمال الموسم العادي قبل بدء التصفيات النهائية (بلاي أوف) غير مؤكد.

وحول هذا الموضوع قال بوفورد "نحن نُعد أيضا سيناريوهات متعددة ليس فقط لفرقنا ودورينا ولاعبينا وشركائنا الإعلاميين - هناك العديد من الأشخاص على تلك الطاولات لديهم تلك القرارات، ونأمل أن نفعل ما هو أفضل لمشجعينا في جميع أنحاء البلاد وحول العالم، يفتقد الناس الرياضة ونحن نفتقد اللعب. أعتقد أن هذه هي المشكلة التي نحاول حلها".

وأشار بوفورد إلى إن مدربي اللياقة البدنية في الفريق يساعدون اللاعبين في تمارين اللياقة عن بعد عبر التواصل معهم عن طريق الأجهزة اللوحية، معربا عن اعتقاده بأن العديد منهم لم يتمرن في صالة التدريبات منذ حوالي الشهرين.