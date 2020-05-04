تأجيل بطولة العالم للسباحة إلى مايو 2022

أعلن الاتحاد الدولي للسباحة، يوم الاثنين، تأجيل بطولة العالم التي كان مقرراً إقامتها في مدينة فوكوكا اليابانية في صيف 2021 إلى الفترة من 13 إلى 29 مايو 2022.



وذكر الاتحاد الدولي عبر موقعه الإلكتروني: عقب المشاورات مع مدينة فوكوكا، والاتحاد الياباني للسباحة، والمنظمين، والرياضيين، والمدربين واللجان الفنية، وشركاء البث والرعاة، يسعد الاتحاد الدولي للسباحة أن يعلن أن بطولة العالم في اليابان، والتي كان مقررا إقامتها في صيف 2021، ستقام الآن خلال الفترة من 13 إلى 29 مايو 2022.



وقال خوليو ماليوني، رئيس الاتحاد الدولي للسباحة: بعد الاتصال بالشركاء أصحاب المصلحة المعنيين ومعرفة آرائهم، لا يوجد لدينا أي شك في أن القرار الذي تم اتخاذه سيتيح أفضل الأجواء الممكنة لكل المشاركين في البطولة. نتطلع لمشاهدة أفضل الرياضيين في ألعاب الماء في العالم يتنافسون في فوكوكا اليابانية في 2022.