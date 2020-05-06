لاعبو "المحترفين" يتواجهون في بطولة "فيفا 20"

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية إطلاق دوري محمد بن سلمان الإلكتروني "فيفا 20" يوم السبت ويستمر لمدة 6 أيام، بمشاركة لاعبي أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "من 16 فريقاً" ومحترفي الرياضات الإلكترونية.

وتأتي إقامة هذه البطولة ضمن منافسات بطولة "لاعبون بلا حدود"، والتي رصدت لها جوائز خيرية بقيمة 10 ملايين دولار، يعود ريعها بالكامل لصالح المؤسسات الخيرية المعتمدة من أجل التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويلعب الدوري بنظام "الذهاب والإياب"، حيث سيتم توزيع الأندية الـ 16 على أربع مجموعات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، إذ ستكون لقاءات نجوم الأندية وجهاً لوجه، فيما يتنافس نجوم الرياضات الإلكترونية "محترفو لعبة فيفا 20" مع بعضهم بعضًا.

ويخضع دور الربع والنصف النهائي بجانب المباراة النهائية لنظام الفائز بمباراتين من أصل ثلاث، وفي حال التعادل بعدد الفوز بالمباريات أو التعادل في المواجهتين يذهب الفريقان للمباراة الفاصلة لتحديد الفريق الفائز.

وأكد الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الإلكترونية والذهنية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن دوري محمد بن سلمان الإلكتروني يجسد قوة الرياضة الإلكترونية التي من خلالها تستطيع جماهير الأندية السعودية التفاعل مع فرقها بعد أن أوقف "كورونا" المنافسات الرياضية في كل أنحاء العالم، حيث ستعيد هذه البطولة للجماهير جزءاً من الحماس الذي افتقدوه منذ منتصف مارس الماضي مع توقف الأنشطة الرياضية في كل دول العالم.