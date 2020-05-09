تأجيل الأولمبياد يضع القوات المسلحة الألمانية في ورطة

تسبب تأجيل إقامة أولمبياد طوكيو للعام المقبل في بعض المشاكل للقوات المسلحة الألمانية، بسبب العشرات من الرياضيين الذين يعملون في القوات المسلحة تنتهي فترة عملهم رسمياً هذا العام في الوقت الذي كان يفترض فيه أن تقام الأولمبياد، وذلك قبل أن يتفشى وباء فيروس كوررونا "كوفيد-19".



وقال أندرياس هان، رئيس قسم الرياضة عالية الأداء في قيادة القوات المسحلة الألمانية بمدينة بون إنه سيكون من الصعب إيجاد قواعد لتمديد عام آخر للرياضيين المتميزين كبار السن، الذين كانوا سينهون مسيرتهم بعد أولمبياد 2020.



وأضاف هان إن هذا ينطبق على 50 رياضيا ولكن يمكنهم مثل الذين يطلق عليهم جنود رياضيين، الاعتماد على الدعم غير المتواصل إشبيلية من القوات المسحلة خلال الوباء. وهذا يعني أنه لن يتم تجاهل الرياضيين الصغار من مجموعة المواهب الذين سوف يشاركون في أولمبياد 2024 في باريس.

وقال هان: يجب أن نجد حلولا متعلقة بالرياضة ومعقولة لرتب الجنود الرياضيين من شأنها تلبي كل المتطلبات، سنتصرف بطريقة مرنة، وربما سنتخطى الحد الأعلى في بعض الأوقات. سنقبل الرياضيين الذين هم في الفرق المتوقع مشاركتها في اولمبياد 2024.



ومنذ الأول من أبريل، زاد عدد الرياضيين الكبار في القوات المسلحة في 15 مجموعة داخل البلاد بمعدل 106 ليصبح الآن 850.



وقال ديرك شيميلفينيغ، مدير الأداء في الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية : نتفق على أن أولمبياد 2021 في طوكيو لها الأولوية. وطبيعي أن هذا التأجيل يكون له عواقب.



وكان الرياضيون من القوات المسلحة ناجحون للغاية، إذ فازوا بـ304 ميداليات أولمبية منذ أن شاركوا للمرة الأولى في 1964 في طوكيو، بما في ذلك 54 ميدالية ذهبية في دورات الألعاب الصيفية و46 في دورات الألعاب الشتوية.



وهؤلاء الرياضيون حققوا 44 في المئة من ميداليات ألمانيا منذ 1992، وفي أولمبياد ريو 2016 حصد الـ127 رياضيا من الفريق الألماني المكون من 400 رياضيا على 19 ميدالية من أصل 42.