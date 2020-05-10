دوري كرة القدم الأميركية يخطط للسير على نهج الدوري الألماني

يمتلك دوري كرة القدم الأميركية مساحة كبيرة من الوقت مع استعداد الرياضة العالمية لتجاوز جائحة كوفيد-19 وسيستغل بعضا منه لمراقبة الدوري الألماني لكرة القدم ومشاهدة طريقة تعامله مع الوباء.

ووفقا لتقرير في نيوزداي، يراقب دوري كرة القدم الأميركية، المقرر أن ينطلق في العاشر من سبتمبر ولم يتأثر بعد جدول مبارياته بسبب فيروس كورونا المستجد، عن كثب البروتوكولات المطبقة في بطولات أخرى خاصة الدوري الألماني لكرة القدم الذي يستعد لاستئناف اللعب.

وينطلق دوري الدرجة الأولى الألماني من جديد في 16 مايو ليصبح أول مسابقة في أوروبا تستأنف نشاطها في خضم الوباء الذي أصاب ما يزيد على 3.95 مليون شخص حول العالم وأودى بحياة أكثر من 270 ألف شخص.

وأبلغ برايان مكارثي، نائب رئيس الاتصالات في دوري كرة القدم الأميركية، نيوزداي "نحن على اتصال بكل بطولات الدوري المحلية، وأيضا كل المنظمات الرياضية حول العالم "هناك عدد من البروتوكولات، سنرى ما سينجح منها وندرس كيفية ترجمته في رياضتنا". وسيستأنف الدوري الألماني وفقا لبروتوكول صحي صارم، ولن يسمح للجماهير بدخول الاستادات.

ويجب على كل الفرق الدخول في معسكرات تدريبية في عزلة تامة بالإضافة لخضوع كل اللاعبين لفحوص الفيروس قبل الانضمام للمعسكرات من أجل تقليص مخاطر العدوى.

وسيكون هناك حوالي 300 شخص، ومن بينهم اللاعبون وأفراد الجهاز الفني والحكام، داخل وحول الملاعب خلال أيام المباريات.