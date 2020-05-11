أونيل يطالب بإلغاء موسم دوري كرة السلة الأميركي

طالب النجم الأميركي، شاكيل أونيل، لاعب لوس أنجلوس ليكرز السابق بإلغاء موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين وسط تفشي وباء فيروس كورونا "كوفيد-19".



وقال أونيل (48 عاماً) في مقابلة مع صحيفة "يو إس أيه توداي" نشرت صباح الاثنين: الجميع يذهب للمنزل، فليبقوا أصحاء ويعودون العام المقبل. فقط قوموا بإلغاء الموسم.



ولا يفضل أونيل فكرة التعجل بلعب الأدوار الفاصلة وإيجاد بطل بالطريقة المعدلة. ويرى من وجهة نظره أن البطل الجديد لن يحظى بالاحترام الملائم على أي حال، وأضاف: فقط قوموا بإلغاء الموسم. فلتقلقوا بشأن سلامة الجماهير والناس. عودوا في العام المقبل.



وكان دوري كرة السلة الأميركي أول دوري رياضي كبير يتم إيقاف موسمه، يوم 11 مارس، ولا يوجد جدول زمني لإعادة استئناف المسابقة حتى الآن.



وما زالت المناقشات دائرة بشأن استكمال المسابقة بنظام جديد واللعب في أماكن أقل، ولكن الخبراء لا يتوقعون عودتها حتى شهر يوليو المقبل.