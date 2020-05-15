تمديد تعليق منافسات التنس حتى 31 يوليو

أعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين والاتحاد الدولي للعبة يوم الجمعة تمديد تعليق المنافسات حتى 31 يوليو بسبب وباء كوفيد-19.

وكان اتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد اللاعبات المحترفات أعلنا في أبريل تعليق كل البطولات حتى 13 يوليو.

وقال اتحاد المحترفات إنه سيصدر قراراً الشهر المقبل بشأن البطولات المقررة في النصف الثاني من يوليو، وبذلك لن تقام بطولات هامبورغ وباشتاد ونيوبورت ولوس كابوس وجشتاد وأوماغ وأتلانتا وكيتسبول التي يشرف عليها اتحاد المحترفين كما كان مقررا.



بينما لن تقام بطولات باشتاد ولوزان وبوخارست ويورمالا التابعة لاتحاد المحترفات في يوليو.



وقال أندريا جاودينسي رئيس الاتحاد في بيان: بسبب استمرار حالة عدم اليقين جراء وباء كوفيد-19 يؤسفنا الإعلان عن قرار تمديد تعليق المنافسات.



وأضاف: نواصل بحث كافة الخيارات الأخرى في محاولة لاستئناف المنافسات في أسرع وقت ممكن شريطة أن تجري في بيئة آمنة مع دراسة إعادة ترتيب مواعيد بطولات لوقت لاحق من الموسم. تبقى صحة وسلامة أسرة التنس والجماهير أولوية قصوى قبل أي قرار نتخذه.



وقال اتحاد المحترفات في بيان إنه سيتخذ قراراً بشأن بطولتي كارلسروهه وباليرمو مع إعلان الجدول المعدل في يونيو.



وقال الاتحاد الدولي للتنس إن كل مسابقاته سيتم تعليقها. لكن قرار الاتحاد الدولي لن يؤثر على أي بطولة من الأربع الكبرى، حيث أعلنت ويمبلدون بالفعل إلغاء نسخة العام الجاري. وستقام أميركا المفتوحة في 24 أغسطس، بينما ستنطلق فرنسا المفتوحة التي تم تأجيلها في 20 سبتمبر.