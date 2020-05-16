لا أثار للكحول أو المخدرات في جثة قائد طائرة كوبي براينت

كشفت تقارير في عدة وسائل إعلام صباح يوم السبت أن قائد الطائرة الهليكوبتر التي تحطمت وعلى متنها كوبي براينت الفائز بخمسة ألقاب في الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، وسبعة آخرين لم تظهر آثار الكحول أو أي مواد مخدرة عند تشريح جثته.



وقتل براينت (41 عاما) نجم لوس أنجلوس ليكرز المعتزل وابنته البالغة من العمر 13 عاما وسبعة أشخاص كانوا معهما في حادث تحطم الطائرة قرب لوس أنجلوس في 26 يناير الماضي.



وجاءت نتيجة تشريح جثة الطيار الراحل آرا زوبيان (50 عاما) خالية من أي آثار لمواد مخدرة أو كحول، وذكر تقرير لموقع "تي.إم.زي" الأميركي: لم يكشف تشريح الجثة أي أثر لوجود كحول أو مواد مخدرة.



وكشف المركز الطبي في لوس أنجلوس عن نتائج تشريح جميع ضحايا تحطم الطائرة التسعة الذي لقوا حتفهم في كالاباساس بكاليفورنيا.



وسقطت طائرة براينت، الذي يعتبر واحدا من أعظم لاعبي كرة السلة عبر العصور، الهليكوبتر من طراز سيكورسكي إس-76 في أجواء ضبابية على تل في كالاباساس بكاليفورنيا على بعد 65 كيلو متراً شمال غربي وسط لوس أنجلوس.



وأشار تقرير التشريح إلى أن براينت أصيب بجروح في جسده بالكامل تسببت في الوفاة على الفور، كما كشف أنه كان يتناول علاجا لنقص الانتباه وفرط النوم.



ورفعت فانيسا براينت أرملة كوبي دعوى قضائية ضد الشركة التي تدير الطائرة الهليكوبتر، التي تسبب تحطمها في وفاة ابنتها جيانا.