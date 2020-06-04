الخميس المقبل.. كشف تفاصيل "رالي داكار 2021"

يعقد الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يوم الخميس المقبل مؤتمراً صحافياً "عن بعد" لإعلان التفاصيل الأولية لرالي داكار السعودية 2021.

ويشارك في المؤتمر كل من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والمدير التنفيذي لمنظمة "A.S.O" يان لو مونيير، ومدير سباق "رالي داكار" ديفيد كاستيرا.

وتستضيف السعودية النسخة الثانية لـ "رالي داكار السعودية 2021" ، بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من السباق، الذي أقيم في الفترة من 5 وحتى 17 يناير الماضي، إذ يعد الأكثر تحدياً في العالم للمرة الأولى على الإطلاق بقارة آسيا، وكانت نقطة الانطلاق من جدة وصولاً إلى الرياض، فيما خضع المتسابقون ليوم راحة، ثم عادوا إلى القدية بعد 12 مرحلة، مروراً بالعديد من المدن السعودية على امتداد قرابة الـ7500 كم.

وكان متسابق الراليات المخضرم الإسباني كارلوس ساينز قد حقق الفوز في النسخة الأولى، عن فئة السيارات، والأميركي ريك برابك عن فئة الدراجات النارية، أما فئة الدراجات الرباعية فجاء التشيلي إغناسيوس كاسالي في المركز الأول، واحتل الروسي أنردي مارينوف المركز الأول لفئة الشاحنات، فيما حقق الأميركي كايسي كوراي المركز الأول عن فئة السايد باي سايد.