أعلنت وحدة النزاهة في ألعاب القوى يوم الجمعة إيقاف العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر بطلة العالم في سباق 400 متر مؤقتا لعدم الكشف عن مكانها للخضوع لفحص للكشف عن المنشطات.



وفازت ناصر بذهبية سباق 400 متر في بطولة العالم لألعاب القوى العام الماضي عندما حققت زمنا قدره 48.14 ثانية وهو ثالث أسرع زمن في التاريخ لتصبح أول آسيوية تحرز لقب سباق 400 متر للسيدات في بطولة العالم.



وقالت وحدة النزاهة في بيان: أوقفت وحدة النزاهة في ألعاب القوى مؤقتا العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر لعدم الكشف عن مكان تواجدها وهو ما يشكل انتهاكاً للوائح الاتحاد الدولي لألعاب القوى الخاصة بمكافحة المنشطات.



وولدت سلوى عيد ناصر (22 عاما) في نيجيريا قبل حصولها على الجنسية البحرينية في 2014.



ووفقا لقواعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى لمكافحة المنشطات يشكل الغياب عن الاختبارات أو عدم تحديد مكان الرياضي ثلاث مرات خلال 12 شهرا انتهاكا لتحديد مكانه.



ويمكن إيقاف الرياضي لمدة عامين أو ما لا يقل عن عام واحد وفقا لحجم الخطأ.