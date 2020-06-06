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نجم كرة السلة دورانت يعلن نهاية موسمه

المصدر: نيويورك - د ب أ
دورانت أصيب بفيروس كورونا المستجد
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أكد النجم كيفن دورانت لاعب فريق بروكلين نتس المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أنه لن يتمكن من المشاركة خلال هذا الموسم، الذي لا تزال منافساته متوقفة منذ فترة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال دورانت (31 عاماً) مساء الجمعة في تصريحات لموقع "ذي أنديفيتد" على الإنترنت إنه يشعر بأنه ليس جاهزا ، مؤكدا: موسمي انتهى.

وكان دورانت المتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري مرتين، والذي شارك ضمن صفوف جولدن ستيت واريورز في منافسات نهائي دوري كرة السلة الأميركي قبل الانتقال إلى بروكلين نتس، قد تعرض للإصابة بتمزق في وتر أخيل خلال مشاركته مع واريورز في النهائي.

كما كان دورانت من بين لاعبي دوري كرة السلة الأميركي الذين أصيبوا بعدوى "كوفيد-19 " في شهر مارس الماضي.

كلمات دالّة

#دورانت, #سلة, #أميركا, #كورونا
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