الأيرلندي كونور ماكغريغور يعلن اعتزاله

قرر الأيرلندي كونور ماكغريغور نجم الفنون القتالية المختلطة الاعتزال، بحسب ما أعلنه صباح يوم الأحد عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

وقال ماكغريغور (31 عاماً) والمتوج بطلا للعالم في الوزنين الخفيف والريشة في فئة "يو إف سي": قررت الاعتزال من القتال. شكرا على كل الذكريات الرائعة. يا لها من رحلة. مرفقاً ذلك بصورة تجمعه بوالدته مارغاريت خلال الاحتفال بأحد انتصاراته في لاس فيغاس.

وسبق للأيرلندي المثير للجدل أن اعتزل القتال في مارس 2019 عقب خسارة أمام غريمه الروسي حبيب نورماغوميدوف في أكتوبر 2018، لكنه عاد في يناير الماضي إلى الحلبة مجدداً ونجح في إسقاط منافسه الأميركي، دونالد سيروني، بالضربة الفنية القاضية بعد 40 ثانية فقط من البداية.

ويُعد ماكغريغور من أكثر الأسماء شهرة في رياضات القتال، وعرف العديد من الأحداث المثيرة للجدل داخل حلبة الفنون القتالية المختلطة وخارجها، ومن أشهرها النزال الذي جمعه بالملاكم الأميركي المخضرم فلويد مايويذر في أغسطس 2017، والذي انتهى لصالح الأخير في الجولة العاشرة.

كما أقر الأيرلندي الذي حقق خلال مسيرته 22 انتصارا مقابل 4 هزائم فقط، بذنبه بضرب رجل في حانة في أيرلندا، ووجهت إليه تهمة تحطيم الهاتف النقال لأحد المشجعين في ولاية فلوريدا الأميركية، كما كان عرضة للتحقيق في بلاده باتهام بالاعتداء الجنسي.