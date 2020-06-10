الخميس.. الكشف عن تفاصيل رالي داكار 2021

يعقد يوم الخميس مؤتمر صحافي عن بعد لإعلان مسار وتفاصيل رالي داكار - السعودية 2021، وذلك بمشاركة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وسيعلن خلال المؤتمر الصحافي جميع الإضافات الجديدة التي سيشهدها الرالي للمرة الأولى في تاريخه، وكذلك مساره الجديد ونقطة الانطلاق والنهاية، والعديد من التفاصيل المهمة، وذلك بعد أن حققت النسخة السابقة نجاحا كبيرا وشهدت متابعة إعلامية على مستوى العالم، بعد أن تم بث السباق عبر 190 قناة من مختلف بلدان العالم، وتمت تغطيته على أكثر من 1100 موقع إخباري ورياضي.

وكانت السعودية شهدت النسخة الأولى من رالي داكار السعودية 2020 خلال الفترة من 5 إلى 17 يناير الماضي، والتي فاز بها متسابق الراليات المخضرم الإسباني كارلوس ساينز بحصوله على المركز الأول عن فئة السيارات، والأميركي ريك برابك عن فئة الدراجات النارية، فيما حقق التشيلي إغناسيوس كاسالي المركز الأول في فئة الدراجات الرباعية، إضافة إلى فوز الروسي أنردي مارجينوف في فئة الشاحنات، فيما حقق الأميركي كايسي كوراي المركز الأول في فئة السايد باي سايد.