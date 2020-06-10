فيدرر يعلن غيابه عن الملاعب حتى عام 2021

أعلن نجم التنس السويسري روجيه فيدرر يوم الأربعاء أنه لن يعود إلى الملاعب قبل العام المقبل، وذلك بسبب خضوعه لعملية جراحية أخرى في الركبة.

وقال فيدرر "38 عاما" عبر وسائل التواصل الاجتماعي :قبل أسابيع قليلة، تعرضت لانتكاسة خلال مرحلة إعادة التأهيل الأولية، وكان علي الخضوع لعملية أخرى سريعة في الركبة اليمنى.

وأضاف :مثلما كنت قد فعلت قبل موسم 2017، أخطط الآن إلى الحصول على الوقت اللازم للاستعداد بنسبة 100 % من أجل اللعب بأفضل مستوياتي، سأفتقد الجماهير والبطولات بشكل كبير، لكنني أتطلع إلى رؤية الجميع مجددا في البطولات مع بداية 2021.

ولم يشارك فيدرر في أي مباراة منذ فبراير الماضي الذي شهد خضوعه للعملية الجراحية الأولى في الركبة.

وتجدر الإشارة إلى أن توقف منافسات تنس المحترفين مستمر حتى نهاية يوليو المقبل على الأقل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).