"اتفاق مادي" على إقامة نزالين بين جوشوا وفيوري

قال إيدي هيرن مروج مباريات الملاكم البريطاني، أنطوني جوشوا، إن بطل العالم في الوزن الثقيل توصل لاتفاق من الناحية المادية مع تايسون فيوري على خوض نزالين.

وبدأت المناقشات بين البطلين على خوض نزال على اللقب الموحد لبطولة العالم للوزن الثقيل في وقت مبكر من مايو وتوصل الملاكمان لاتفاق مبدئي بخوض نزالين. ويحمل جوشوا ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة الدولية بينما يحمل فيوري لقب مجلس الملاكمة العالمي.

وأكد هيرن لشبكة (سكاي سبورتس نيوز) "لقد حققنا تطورا هائلا. لا تزال هناك بعض الأشياء العديدة المتبقية حيث نبحث عن ملاعب ومواعيد، لدينا النزال الإلزامي ضد ديليان وايت وهو ما يجب

إقامته قبل هذا النزال، من الممكن القول إنه حدث اتفاق من الناحية المادية على شروط إقامة النزال".

وكان جوشوا استعاد ألقابه الحالية في الملاكمة بعدما فاز على المكسيكي الأميركي آندي رويز في مباراة إعادة أقيمت بينهما في ديسمبر الماضي في السعودية، ومن المفترض أن يخوض جوشوا نزالا ضد البلغاري كوبرات بوليف على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة لكن تأجلت المواجهة المقررة في 20 يونيو المقبل بسبب أزمة فيروس كوفيد-19.

ويتعين على فيوري مواجهة وايت في نزال إلزامي في فبراير 2021 كما يرتبط بخوض نزال ضد ديونتاي وايلدر للمرة الثالثة. وتفوق فيوري على وايلدر في النزال الأخير بينهما في لاس فيغاس في فبراير وسبق أن تعادل الملاكمان في ديسمبر 2018.

وقال فيوري في فيديو على تويتر "لقد تلقيت للتو اتصالا من (المستشار) دانييل كيناهان، ولقد أبلغني أنه تم التوصل لاتفاق لخوض النزال الأكبر في تاريخ الملاكمة البريطانية".