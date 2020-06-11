الكشف عن تفاصيل المسار الجديد لرالي داكار 2021

أعلن، يوم الخميس، عن المسار الجديد وتفاصيل رالي داكار – السعودية 2021، والذي من المقرر أن يكون جاهزا لاستضافة المتسابقين في يناير المقبل، وتم الكشف عن تفاصيل الرالي عبر مؤتمر صحافي عن بعد عبر تقنية الفيديو، وتم الكشف عن مفاجأة النسخة المقبلة المتمثلة في تنظيم سباق داكار الكلاسيكي.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحافي: نحتفي معا بعودة رالي داكار إلى السعودية ونتذكر كل التحديات التي واجهتنا في النسخة الأولى والنجاحات التي حققناها على مختلف الأصعدة، وندرك أن المهمة كبيرة، وأنه يجب التفوق على أنفسنا لنحقق أفضل نسخة لرالي داكار، ونعلن عن مسار جديد ليكون أكثر تشويقا وحماسة.

وذكر الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: فخورون وسعداء باستضافة رالي داكار 2021 للسنة الثانية على التوالي، هو أكبر التحديات التي يواجها المتسابقون للفوز بهذا الرالي المشوق والصعب، نسخة 2020 شهدت نجاحات عديدة.

وكشف دافيد كاستيرا، مدير رالي داكار، أن المسار سيكون جاهزا بحلول يناير المقبل، مشيرا إلى أن تحضيرات هذه النسخة تمت عبر محادثات الفيديو بسبب وباء كورونا، مؤكدا أن كافة التجهيزات تسير بالشكل المطلوب، لافتا إلى أن كتيب المسار سيصدر كل يوم قبل بداية الجولة بوقت قليل.

وقال الحساب الرسمي لرالي داكار: المسار الجديد المتنوّع والذي يضم جوانب تقنية أكثر، يتحدى عبره المشاركين لخوض المنافسات بين الكثبان الرملية منذ اليوم اﻷول وحتى اﻷخير، وتقدم شواطئ البحر اﻷحمر مسرحاً للمنافسات مع ارتفاع زئير المحركات واحتدام المعارك التي لن تُحسم إلا في الثواني الأخيرة، ومرحلة الماراثون هي الأصعب على الاطلاق وستختبر مرونة جميع السائقين، حتى الأكثر خبرة، وسيتوجب على جميع السائقين في فئتي الدراجات الرباعية والنارية ارتداء وسادة هوائية.

وحول تفاصيل سباق رالي داكار الكلاسيكي، أوضح الحساب الرسمي للرالي: سيكون السائقون المشاركون في هذه الفئة على متن سيارات وشاحنات قديمة من طراز ما قبل سنة 2000، ولن يكون مسارهم مختلف عن باقي الفئات.

كانت السعودية شهدت النسخة الأولى من رالي داكار السعودية 2020 خلال الفترة من 5 إلى 17 يناير الماضي، والتي فاز بها متسابق الراليات المخضرم الإسباني كارلوس ساينز بحصوله على المركز الأول عن فئة السيارات، والأميركي ريك برابك عن فئة الدراجات النارية، فيما حقق التشيلي إغناسيوس كاسالي المركز الأول في فئة الدراجات الرباعية، إضافة إلى فوز الروسي أنردي مارجينوف في فئة الشاحنات، فيما حقق الأميركي كايسي كوراي المركز الأول في فئة السايد باي سايد.