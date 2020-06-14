فريق "فيلوتشي إي سبورتس" يتصدر لومان 24 الافتراضي

يتصدر فريق "فيلوتشي إي سبورتس" سباق لومان 24 الافتراضي بعد مرور 9 ساعات على بدايته فيما يحتل فريق "رد لاين كرو" بقيادة سائق فورمولا 1 ماكس فيرشتابن المركز الثاني.

وانطلق سباق لومان 24 الافتراضي في الساعة الرابعة مساء بتوقيت السعودية، والذي أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الذهنية والإلكترونية رعايته ف وقت سابق.

ويقود فريق فيلوتشي سائق مرسيدس للسيارات الكهربائية ستوفل فاندورن ومعه في الفريق إيمون ميرفي ونورمان ناتو ونوميك، فيما يمثل فريق رد لايم كرو فيرستابن ولاندو نوريس وكيرخوف وهاتو.

ويشارك في اللقاء عدد من نجوم رياضات المحركات من أبرزهم فرناندو ألونسو وماكس فيرشتابن وتشارلز لوكلير.