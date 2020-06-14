فريق "ويليامز إي سبورتس" يفوز بسباق لومان 24 الافتراضي

فاز فريق ويليامز للرياضات الإلكترونية، بسباق "لومان 24" الافتراضي في نسخته الأولى، التي أقيمت برعاية الاتحاد السعودي للرياضات الذهنية والإلكترونية.

ونجح فريق ويليامز في الفوز بالمركز الأول بعد سباق أقيم على مدار 24 ساعة كاملة، حيث انطلق السباق عصر يوم السبت، وانتهى عصر يوم الأحد، وأقيمت منافسات سباق التحمل الأشهر عالمياً في المضمار الفرنسي على منصة "rFactor2" للألعاب.

وشارك في السباق 50 فريقاً مثلها 200 سائق من جنسيات متعددة من بينهم نجوم عالميون وأبطال سابقون.

وتأتي رعياة سباق "لومان 24" الافتراضي امتدادا لاستضافات السعودية المتوالية لبطولات رياضات المحركات كرالي داكار الذي تستعد السعودية لاستضافته للمرة الثانية على التوالي في العام المقبل وجولة من سباق فورمولا إي للسيارات الكهربائية.