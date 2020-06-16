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إقامة بطولة الولايات المتحدة للتنس دون جمهور

المصدر: نيويورك - فرانس برس
البطولة ستقام بين شهري أغسطس وسبتمبر من العام الحالي
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أعلن آندرو كومو حاكم ولاية نيويوك الأميركية يوم الثلاثاء أن بطولة الولايات المتحدة لكرة المضرب في موعدها المقرر لكن من دون حضور الجمهور بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكتب كومو على حسابه في " تويتر": ستقام بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كوينز من دون جمهور بين 31 أغسطس و13 سبتمبر. مؤكدا أن الاتحاد الأميركي للعبة سيتخذ إجراءات استثنائية لضمان سلامة اللاعبين ولعاملين تتضمن فحوص صارمة، المزيد من التعقيم، مساحات إضافية في غرف الملابس وأماكن إقامة ومواصلات مخصصة.

وكان مصير البطولة موضع شك في الفترة الماضية، لاسيما وأن نيويورك هي من أكثر مناطق الولايات المتحدة تأثرا بالفيروس سريع الانتشار.

وسبق لعدد من نجوم اللعبة أن انتقدوا الصيغة المقترحة لإقامتها والقيود الصحية المرافقة لها، على رأسهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا والإسباني رافائيل نادال الثاني وحامل اللقب.

كلمات دالّة

#تنس, #نادال, #أميركا المفتوحة, #ديوكوفيتش
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