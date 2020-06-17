استئناف منافسات محترفي كرة المضرب في 14 أغسطس

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في كرة المضرب، الأربعاء، أن منافساتها المعلقة منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد ستستأنف في 14 أغسطس المقبل في واشنطن.

وأوضحت الرابطة في بيان عقب نشرها البرنامج الجديد لموسم 2020، أن الدورة الأولى ستكون في واشنطن (500 نقطة)، على أن تحتضن نيويورك بعدها منافسات دورة سينسيناتي للماسترز (1000 نقطة) وبطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى.

إلى ذلك، أشارت الرابطة إلى تأخير موعد انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة المؤجلة، لمدة أسبوع (تنطلق في 27 سبتمبر) من أجل السماح بإقامة دورتي الماسترز في مدريد وروما في 13 و20 منه على التوالي.