السعودية تستضيف فورمولا إي في فبراير 2021

أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة يوم الجمعة، استضافة السعودية لسباق ضمن منافسات فورمولا إي للسيارات الكهربائية، خلال يومي 26-27 فبراير 2021.

وكان وزير الرياضة قد أكد في تصريحات سابقة السعودية لديها القدرات والإمكانات اللازمة، لضمان نجاح أي محفل وفعالية. وقال إنه حان الوقت لتنظيم الفعاليات العالمية، بجانب المنافسة على الفوز بها. وكتب عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، 26-27 فبراير 2021... فورمولا إي الدرعية".

وهذه هي الجولة الثالثة لفورمولا إي التي تستضيفها السعودية، بعد 2019 و2020، إذ فاز في الأولى البرتغالي أنتونيو فيلكس دا كوستا، وفي الثانية البريطاني سام بيرد ومواطنه ألكساندر سيمس.