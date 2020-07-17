باخ مستعد للترشح لفترة ثانية في رئاسة الأولمبية

قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، يوم الجمعة، إنه مستعد للترشح لفترة ثانية في رئاسة اللجنة عند عقد الانتخابات في العام المقبل.



وقال باخ في اجتماع للجنة الأولمبية الدولية عقد باستخدام تقنية الفيديو: إذا كنتم يا أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية تريدون، فأنا مستعد للترشح لفترة ثانية، مدتها أربعة أعوام في رئاسة اللجنة

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