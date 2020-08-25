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إصابة العداء الجامايكي بولت بفيروس كورونا

المصدر: كينغستون - رويترز
بولت يحمل الرقم العالمي في سباقي 100 و200 متر
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أصيب أوسين بولت صاحب الرقم القياسي العالمي في سباقي السرعة والحاصل على ثماني ميداليات ذهبية أولمبية بفيروس كورونا ويخضع لعزل ذاتي في منزله في جامايكا بعد أن احتفل بعيد ميلاده 34 الأسبوع الماضي في حفل ضخم بدون كمامات.

وأكدت وزارة الصحة الجامايكية في وقت متأخر من يوم الاثنين، أن نتيجة فحص بولت، صاحب الرقم العالمي في سباقي 100 و200 متر، جاءت إيجابية بعد أن نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق قال فيه إنه ينتظر نتيجة الفحص.

وقال بولت، إنه خضع للفحص يوم السبت بعد يوم واحد من احتفاله بعيد ميلاده في حفل كبير لم يلتزم فيه الكثيرون بوضع الكمامات ورقصوا على أنغام أغنية "العزل" للمغني الجامايكي كوفي.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في جامايكا لأكثر من 60 حالة يوميا على مدار آخر أربعة أيام مقابل أقل من عشر حالات قبل عدة أسابيع. وسجلت الدولة الكاريبية 1612 حالة إصابة بفيروس كورونا من بينها 662 ما زالت تعاني من المرض بالإضافة إلى 16 وفاة.

كلمات دالّة

#بولت, #أولمبياد, #جامايكا, #كورونا
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