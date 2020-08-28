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موسكو تقيل رئيس الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات

المصدر: موسكو - رويترز
شعار الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات
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أقالت روسيا يوم الجمعة يوري جانوس رئيس الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات من منصبه في خطوة ربما تؤدي إلى مزيد من توتر العلاقات بين البلاد والهيئات الرياضية العالمية.

ويأتي قرار الطرد بعد اتهام اللجنة الأولمبية الروسية لجانوس بالمسؤولية عن تجاوزات مالية خطيرة بينما ينفي المسؤول المقال التهم.

كلمات دالّة

#منشطات, #روسيا
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