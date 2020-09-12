التحقيق مع الأيرلندي مكريغور بتهمة الاعتداء الجنسي

خضع كونور مكغريغور بطل الفنون القتالية المختلطة للاستجواب في فرنسا للاشتباه في قيامه بالتعري الفاضح ومحاولة اعتداء جنسي.

وبحسب بيان النيابة العامة في فرنسا اليوم السبت فإن الأيرلندي مكغريغور ألقي القبض عليه بواسطة عناصر الدرك بعد ورود شكوى في حقه أمس الأول الخميس.

وأمرت النيابة العام بالمزيد من التحقيقات بعد استجواب مكغريغور وبناء على النتائج التي استخلصها المحققون من التحقيقات، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ولم تكشف النيابة العامة عن موعد القبض على مكغريغور أو إذا ما كان قد أفرج عنه، في الوقت الذي نقلت فيه وكالة أنباء "ايه اف بي" عن محامي اللاعب الأيرلندي قوله إنه تم الإفراج عن موكله.

وأعلن مكغريغور في يونيو عن نيته اعتزال منافسات الفنون القتالية المختلطة، لكنه سبق وأن أعلن مرتين من قبل عن هذه الخطوة في عامي 2016 و2019 قبل أن يواصل نشاطه.