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محكمة فرنسية تقضي بحبس لامين دياك 4 أعوام

المصدر: العربية.نت
دياك ترأس الاتحاد الدولي لألعاب القوى بين 1999 و2015
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أدانت محكمة فرنسية لامين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، بالفساد في فضيحة المنشطات الروسية يوم الأربعاء.

وأدين دياك (87 عاماً) بقبول رشى من رياضيين تدور حولهم شبهات الحصول على منشطات مقابل التستر على نتائج فحوصهم والسماح لهم بالاستمرار في المنافسات، ومنها المشاركة في أولمبياد لندن 2012.

وقررت المحكمة أيضا إدانة دياك بقبول أموال روسية للمساعدة في تمويل حملة ماكي سال في انتخابات الرئاسة السنغالية عام 2012 مقابل البطء في تنفيذ إجراءات مكافحة المنشطات.

وقال الادعاء إن دياك طلب رشى بإجمالي 3.45 مليون يورو من رياضيين تدور حولهم شبهات الحصول على منشطات، ورأى القاضي أن تصرفات المتسابق السابق في الوثب الطويل "أضعفت قيم ألعاب القوى والحرب ضد المنشطات"، وقرر سجن دياك أربع سنوات، منها عامان مع إيقاف التنفيذ، كما فرض أكبر غرامة ممكنة وهي 500 ألف يورو .

وترأس السنغالي دياك الاتحاد الدولي لألعاب القوى ما بين 1999 و2015 وكان صاحب نفوذ واسع النطاق على مستوى الرياضة.

كلمات دالّة

#دياك, #فرنسا, #السنغال, #روسيا, #ألعاب قوى
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