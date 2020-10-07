تيتيباس يصل نصف نهائي رولان غاروس للمرة الأولى

تأهل اليوناني ستيفانوس تيتيباس إلى الدور قبل النهائي لمنافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، إحدى بطولات (غراند سلام) الأربع الكبرى.

ولم يجد تيتيباس صعوبة في اجتياز عقبة الروسي أندري روبليف، المصنف الثالث عشر للبطولة، بعدما تغلب عليه بنتيجة 7 / 5 و6 / 2 و6 / 3 في دور الثمانية للمسابقة.

وتمكن تيتيباس، المصنف الخامس للبطولة، من كسر إرسال روبليف خمس مرات لينهي المباراة لصالحه في غضون ساعة و 55 دقيقة.

وضرب اللاعب اليوناني موعدا في المربع الذهبي للبطولة مع الفائز من مباراة الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، والإسباني بابلو كارينو بوستا، التي ستقام في وقت لاحق اليوم.